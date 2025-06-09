Как правильно вести переговоры о зарплате 9.06.2025, 15:01

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Иллюстрация: Paul Blow

Цель — не борьба, а справедливое соглашение.

Переговоры о зарплате могут вызывать дискомфорт, но в определенные моменты их невозможно избежать — например, при трудоустройстве или обсуждении повышения. Исследования показывают: умение вести такие переговоры способно принести ощутимую финансовую выгоду, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

По данным опроса компании Employ (2025), 37% американских соискателей просили более высокую зарплату, и 80% из них получили больше, чем первоначально предлагалось. Другое исследование показало, что переговоры о зарплате увеличивают стартовый доход в среднем на $5 000.

Однако не все чувствуют себя уверенно в такой ситуации. Исследование Массачусетского технологического института показало, что выпускники MBA восточноазиатского происхождения чаще отказываются от переговоров, опасаясь испортить отношения с работодателем. Женщины также испытывают больше тревоги, и не без оснований: по данным исследования 2024 года, HR-менеджеры воспринимают кандидатов, настаивающих на повышении зарплаты как менее предпочтительных — и женщины страдают от этой предвзятости чаще.

Как же вести переговоры эффективно и безопасно? Ли Томпсон из Школы менеджмента Келлога советует начинать разговор только после получения официального предложения и не устраивать «аукцион» между компаниями. Не следует вести себя агрессивно и прибегать к угрозам.

Джим Себениус из Гарвардской школы бизнеса рекомендует заранее изучить рыночные ставки зарплат — в этом помогут ресурсы вроде Glassdoor и законы о прозрачности зарплат. Лучше аргументировать свои требования, ссылаясь на объективные данные, чем просить «на глазок» или манипулировать.

Иногда можно договориться о нематериальных бонусах: пересмотр зарплаты через несколько месяцев, парковочное место или другие привилегии.

Некоторые работодатели, наоборот, поощряют переговоры. Например, французский стартап Photoroom даже обучает сотрудников навыкам торга, чтобы упростить закупки и убедиться, что платит конкурентоспособную зарплату. По словам его руководителя, цель — не борьба, а справедливое соглашение.

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