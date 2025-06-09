В районе Мариуполя оккупанты ведут тайное строительство 9.06.2025, 15:05

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иллюстративное фото

Строители живут в лагере, а в город их не выпускают.

Российские оккупанты продолжают инфраструктурное развитие вокруг Мариуполя и сейчас ведут тайное строительство какого-то объекта, касающегося милитаризации города. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

В частности, по его словам, развитие связано с ускоренной милитаризацией и изменения значения самого Мариуполя с «перекрестка» на «базу».

«Но, интересные подробности. Объездную строят не саму по себе. В районе Аглофабрики россияне строят «нечто». Огромный объект на стадии подготовки земельного участка. Более того, строят не местные, а россияне вахтовым методом. Живут отдельно в лагере и в город их не выпускают. Полная таинственность. Очень интересный объект, а правила похожи на строительство железной дороги позапрошлого года», - рассказал Андрющенко.

Он уточнил, что пока какой-либо другой информации об указанном строительстве получить не удалось, но глава центра считает это лишь вопросом времени.

«Но... главный вывод, это то, что Мариуполь и Приазовская часть в целом получает максимальную милитарную составляющую. И все именно из-за этого. Что соответствует планам россиян и по другим регионам - Запорожью и Херсону», - уверен Андрющенко.

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