Россия и Украина обмениваются пленными через Беларусь 2 9.06.2025, 15:12

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Большинство освобожденных из плена украинцев находилось в неволе с 2022 года.

Через пункт пропуска Новая Гута в Гомельском районе прошел новый обмен пленными между Украиной и РФ, пишет «Флагшток».

Сегодня начался обмен, который будет проходить в несколько этапов и займет ближайшие дни.

Среди возвращаемых — раненые и тяжелораненые, а также военнослужащие младше 25 лет.

Большинство освобожденных из плена украинцев находилось в неволе с 2022 года.

Для обмена сегодня утром в гомельский аэропорт приземлился российский военно-транспортный самолет Ил-76.

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