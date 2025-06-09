Москва долго жила в «режиме страуса»
- Телеграм-канал «День опричника»
- 9.06.2025, 15:15
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За три с лишним года насаждения «традиционных скреп», прижилась только одна.
Не ту страну «денацифицируют». Кремль озаботился ростом националистических и антимигрантских настроений в Центральной России. Москва долго жила в «режиме страуса», и вот итог: «Крокус», кровавые бунты исламистов в колониях, разборки с Wildberries — каждый из крупных провалов российский власти не только взращивал в обществе ксенофобские настроения, но и заставлял их самоорганизовываться.
Накануне вечером в одном из самых густонаселенных приезжими районах Москвы в «народный патруль» вышли более 200 воинственно настроенных мужчин. В этот раз полиции удалось убедить их разойтись, но такое будет прокатывать не всегда.
Засилие страны трудовыми мигрантами требовало от правительства продуманной программы по их интеграции и прививания лояльности со стороны коренного населения. Но кроме пустой болтовни в духе «Россия многонациональная и многоконфессиональная страна», чиновники ничего не родили. А только раздули межнациональный огонь внутри.
Разумный баланс также профукан: в пятницу на празднование Курбан-Байрама на весь день перекрыли центр столицы, а Крестный ход в честь Святой Троицы вынесли на окраину города. Человека, оскорбившего мусульман, похищают кадыровские прихлебатели, а Апти Алаудинов безнаказанно поливает грязью православного схиигумена Валаамского монастыря, и того потом увольняют.
Неудивительно, что за три с лишним года насаждения «традиционных скреп», прижилась только одна — всеобщая ненависть и радикализация, помноженные на религиозную нетерпимость. Говорят, в Кремле вся эта напряженка вызывает заметные опасения. Чтобы вы понимали: в кулуарах всерьез обсуждают возможность переноса из Москвы федеральных ведомств в более спокойную провинцию.
А еще наверху прекрасно знают о расколе среди силовиков. И тут возникает вовсе не риторический вопрос: если начнется масштабный замес, на чьей стороне окажутся вооруженные до зубов золотовские опричники — друзей-кадыровцев или ненавидящих их спецслужб?
Телеграм-канал «День опричника»