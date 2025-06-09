В Беларуси принят новый закон по пенсиям 3 9.06.2025, 15:55

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Какие главные изменения ждут белорусов.

9 июня во втором чтении был принят законопроект по вопросам государственного социального страхования и пенсионного обеспечения.

Министерство труда и социальной защиты выделило топ новаций законодательства, пишет «Белорусы и рынок».

В их числе:

1. Усиливаются меры поддержки плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) в части формирования будущих пенсионных прав. В частности, на ежегодной основе предусмотрено право (при изъявлении желания) доплатить взносы на пенсионное страхование в бюджет фонда соцзащиты населения.

2. Упрощается и изменяется порядок государственного социального страхования индивидуальных предпринимателей.

Для плательщиков подоходного налога устанавливается дифференцированная формула уплаты взносов в ФСЗН в размере 35%:

- из фактического дохода (в действующем законодательстве – не ниже чем из размера 12 МЗП) – для ИП у которых в календарном году доход составил менее 12 минимальных заработных плат (МЗП);

- из 12 МЗП или иной суммы, превышающей данный порог (аналогично, как в действующем законодательстве) – для ИП у которых доходом за календарный год составил 12 МЗП и более.

Для плательщиков единого налога взносы в ФСЗН составят 35% из суммы МЗП в месяц или иной суммы, превышающей данный порог за периоды уплаты единого налога.

Для всех индивидуальных предпринимателей продлеваются сроки – уплата взносов в ФСЗН переносится с 1 марта на 31 марта года, следующего за отчетным годом.

Также упраздняется нагрузка на ИП по администрированию и ведению персонифицированного учета. ИП достаточно будет только своевременно оплатить сумму страховых взносов, которую по итогам календарного года рассчитает ФСЗН (на основании данных МНС) и выставит для ИП к оплате.

3. При установлении «серых» схем выплаты заработной платы для работодателей устанавливается особый порядок уплаты взносов в ФСЗН.

Так, отменяется ограничение по максимальному объекту для начисления взносов - пятикратная величина средней заработной платы по республики (СЗП). А еще уплата взносов будет производиться из фактических сумм выплат заработной платы в «конвертах», но не ниже 1/30 пятикратной величины СЗП за каждый день выплаты заработной платы в «конверте».

Нововведение для работников, получающих зарплату «в конвертах». Им в страховой стаж для пенсии будут учитываться выплаты из размера МЗП.

4. Оптимизируется процесс взыскания задолженности, в том числе снижая дополнительную финансовую нагрузку на должника. Регулятору предоставляется право выносить самостоятельные решения о взыскании задолженности субъектов хозяйствования, в порядке, предусмотренном законодательством об исполнительном производстве.

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