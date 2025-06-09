Нейроученый: ИИ не способен «понимать» язык так, как это делает человек

Нейроученый: ИИ не способен «понимать» язык так, как это делает человек3
- 9.06.2025, 15:27
Не стоит путать генерацию текста с пониманием речи.
С развитием генеративного искусственного интеллекта, такого как ChatGPT, возникает вопрос: способен ли ИИ действительно понимать язык? Несмотря на мнение пионеров ИИ, включая лауреата Нобелевской премии Джеффри Хинтона, нейроученые настроены скептически, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).
Исследователь нейронауки языка, работающий в этой области с 1990-х годов, утверждает, что ИИ не может полностью понимать язык. Он поясняет, что люди зачастую путают генерацию текста с пониманием. Например, письменная речь — лишь одно из проявлений языка и не отражает всех аспектов общения.
Настоящее понимание требует контекста: мимики, интонации, эмоций и ситуации. Даже младенцы воспринимают эти сигналы. Одна и та же фраза — например, «Я беременна» — может иметь совершенно разное значение в зависимости от того, кто, где и кому ее говорит.
Нейроученый подчеркивает: мозг человека обрабатывает язык в эмоциональной и социальной среде, что невозможно воссоздать с помощью алгоритмов. Кроме того, он предостерегает от путаницы между компьютерными нейросетями и нейронами головного мозга человека.
Он также отмечает, что лингвистика Хомского, часто противопоставляемая ИИ, не описывает процессы понимания языка в мозге, но подчеркивает врожденную способность человека к его усвоению. Именно эта способность делает возможным овладение любым из 7 000 языков мира — в отличие от ИИ, который лишь моделирует структуру текста, но не смысл.
Ученый предупреждает: приравнивание работы ИИ к человеческому мышлению может привести к неверным научным и этическим выводам.