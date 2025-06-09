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У белоруски, прибывшей из Северного Кипра, изъяли крупную сумму наличных

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  • 9.06.2025, 15:33
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У белоруски, прибывшей из Северного Кипра, изъяли крупную сумму наличных

Деньги она спрятала весьма изобретательным способом.

У гражданки Беларуси, прибывшей из Северного Кипра авиарейсом Стамбул-Минск, минские таможенники выявили крупную сумму незадекларированных денег. Деньги она спрятала весьма изобретательным способом, сообщает «Зеркало» со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

В Национальном аэропорту Минск женщина проследовала по зеленому коридору, тем самым заявив, что декларировать ей нечего. Однако таможенники перенаправили гражданку в красный коридор для контроля.

При досмотре багажа она предъявила таможенникам 6600 долларов и 3 000 турецких лир (около 75 долларов), а о наличии еще 22 000 долларов умолчала.

«Указанные деньги были сокрыты от таможенного контроля интересным способом

— завернуты в фольгу и спрятаны внутри упаковок с женскими гигиеническими принадлежностями (прокладками. — Прим. ред.)», — сообщили в ГТК.

В отношении белоруски начат административный процесс за недекларирование либо представление недостоверных сведений о товарах (ч.2 ст. 15.5 КоАП). Ей грозит штраф до 1260 рублей (30 базовых величин) с конфискацией валюты или без нее.

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