«Вам просто повезло, что ранее этого не заметили» 5 9.06.2025, 15:50

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Фото: Telegraf

Гомельчанка придумала свой способ купить талончик и теперь оспаривает штраф.

Жительница Гомеля в TikTok рассказала, как её попытались оштрафовать за безбилетный проезд в автобусе, хотя она, по её словам, исправно оплачивала каждую поездку. Нюанс в том, что способ оплаты девушка, похоже, изобрела сама, и он не имеет ничего общего с методами, предлагаемыми перевозчиком. Несмотря на это, она уверена в своей правоте и намерена её отстаивать, пишет «Телеграф».

В своём видео девушка рассказала, что гомельские контролёры посчитали её оплату через «Сбербанк» недействительной и выписали ей протокол и повестку. По её словам, она целый май (около 30 поездок) оплачивала проезд именно так, и раньше у контролёров вопросов не возникало. Чтобы доказать свою правоту, она взяла в банке выписку по карте за месяц, где, по её заверению, видны переводы за каждую поездку.

Судя по комментариям самой девушки и других пользователей, она, вероятно, находила в системе ЕРИП услугу, связанную с «Гомельоблавтотрансом» (возможно, в разделе «Транспортные билеты» или что-то подобное, предназначенное для других целей), и перечисляла туда деньги. Однако такой способ оплаты проезда в общественном транспорте Гомеля не существует и никогда не существовал.

Официальные способы оплаты в Гомеле включают покупку талона, использование проездного, оплату через приложение «Оплати» или с помощью QR-кода через приложение «Беларусбанка». Перевод денег на какой-то счёт организации в ЕРИП через сторонний банк не является покупкой билета.

«Намеренно нарушили правила»

История вызвала бурное обсуждение. Большинство комментаторов пытались объяснить девушке, что она не права, и такой способ оплаты недействителен.

«Девушка, в транспорте Гомеля нет оплаты по „Сбербанку“. Если Вы нашли через ЕРИП транспортные услуги „Гомельоблавтотранса“ — то это не оплата проезда, а совсем для другого предназначено», — попытался объяснить один из пользователей.

Другой провёл аналогию: «Вы не можете перечислить, например, деньги на счёт kvitki.by в сумме, равной цене билета на какой-то концерт (не путём покупки билета, а просто на счёт организации), а потом прийти и сказать: „Я оплатила билет на концерт, пустите меня“. Тут та же ситуация».

Комментаторы также отметили, что при оплате официальными способами пассажир получает электронный билет, а при простом переводе денег через ЕРИП — только чек, который не является подтверждением оплаты проезда.

«Что касаемо того, что ранее никто этого не заметил, — ошибка контролёра, но Вы, принося выписку за месяц, фактически самостоятельно подтверждаете безбилетный проезд в автобусах более 30 раз», — заключил один из них, предположив, что перечисленные деньги могут быть восприняты как «ошибочные переводы» и их просто могут вернуть по заявлению.

«Вы абсолютно не правы, правила не менялись, Вам просто повезло, что ранее этого не заметили. А Вы фактически катались „зайцем“ столько времени», — добавил он.

«Баг не в системе, а в том, что Вы намеренно нарушили правила перевозчика и производили оплату по своему вымышленному сценарию», — попытался объяснить автору другой пользователь.

«Никто не видел проблемы»

Однако сама девушка непреклонна. «Забавно, что целый май никто из контроля не видел проблемы, а теперь вдруг появилась? Оплата проходила, транспорт меня возил, но теперь я должна платить штраф за их неразбериху?», — возмутилась она в комментариях.

Девушка посчитала, что раз система позволяет технически совершить такой платёж, то это «недоработка самой системы», а не её вина.

«Если контролёры не выполняли свою работу должным образом, это не делает меня нарушителем, а лишь демонстрирует слабые места в системе контроля», — парировала она.

Гомельчанка также заявила, что «если дальше будет такое безобразие, будет обращаться куда следует» и что «жалоба в горисполком — отличный способ напомнить, что у людей тоже есть права».

На замечания о том, что она намеренно нарушила правила, девушка ответила: «Меня не интересуют фантазии о том, что я „намеренно нарушила правила“. Я оплатила через доступный мне способ, и именно из-за этого теперь пытаются притянуть меня к чему-то, чего я не совершала».

Она также указала на «халатность контролёров», которые, по её словам, «сами не могут чётко объяснить, где здесь реальное нарушение» и «весь май [не обращали внимания] на то, как оплачен билет», отпуская её.

Чем закончится эта история для гомельчанки, пока неизвестно. Разбирательство, по её словам, назначено на 11 июня. Один из комментаторов даже предположил: «Мне кажется, ещё и за май штраф выпишут», на что автор видео ответила: «Может, сразу мне абонемент на штрафы оформят?».

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