Financial Times: Чему Маску следует поучиться у Ма и Ходорковского 1 9.06.2025, 15:52

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В противостоянии капитала и политической власти верх одерживает последняя.

Отдаление миллиардера Илона Маска от президента США Дональда Трампа наглядно подтверждает старую истину: в противостоянии капитала и политической власти верх одерживает последняя, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

В разных странах мира — от России и Китая до Саудовской Аравии и США — миллиардеры, пытавшиеся выйти за рамки отведенной им роли, жестко сталкивались с государственным аппаратом. Политики, обладающие контролем над армией, судами и налоговыми органами, вновь и вновь доказывают, что могут подчинить себе даже самых влиятельных предпринимателей.

Так было с российским олигархом Михаилом Ходорковским, арестованным после того, как начал проявлять политическую активность. Джек Ма, самый известный бизнесмен Китая, исчез из публичного поля после критики финансовых органов. В Саудовской Аравии десятки богатейших людей были заключены в роскошный «Риц-Карлтон» в рамках антикоррупционной чистки.

Теперь Илон Маск столкнулся с аналогичной ситуацией в США. После охлаждения отношений с Трампом он оказался под давлением: Рассматривается возможность лишения его компаний федеральных контрактов, а некоторые приверженцы Трампа призывают к национализации SpaceX и проверке иммиграционного статуса Маска.

В странах с более зрелыми институтами, как США или Италия, миллиардеры иногда сами идут в политику — как это сделали один из самых богатых людей Италии Сильвио Берлускони или Дональд Трамп. Но большинство бизнесменов предпочитают держаться ближе к власти, не бросая ей вызов, как это делают семьи Амбани в Индии или Слим в Мексике.

История показывает: чтобы сохранить влияние и свободу, миллиардер должен знать границы дозволенного.

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