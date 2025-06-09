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В Беларуси исчезают родники

  • 9.06.2025, 16:01
  • 2,128
В Беларуси исчезают родники

Эксперт объяснила причины.

В Беларуси провели масштабную работу по инвентаризации поверхностных водных объектов, рассказала БелТА начальник отдела научно-исследовательского института комплексного использования водных ресурсов Елена Громадская.

Эксперт также отметила, сколько новых родников за последние годы появилось в стране, а сколько – исчезли.

«Родники исследуется в рамках инвентаризации всех водных объектов, потому что в соответствии с водным кодексом они также относятся к поверхностно-водным объектам, представляющим собой выход подземных вод на земную поверхность», – отметила эксперт.

Так, после инвентаризации 2020 года в Беларуси насчитывалось 1183 родника. Сейчас подходит к завершению новый этап пересчета.

Где-то родники исчезают, где-то находят новые.

Почему исчезают родники?

За последние четыре года, по информации Елены Громадской, 44 родника исчезло и появилось 37 новых.

В основном число подобных водных источников может сокращаться из-за антропогенной деятельности. Например, нерациональное и непродуманное благоустройство.

Также эксперт отметила, что в Беларуси насчитывается 20 тыс. рек и 10 тыс. озер. Их число также постоянно меняется.

По результатам инвентаризации можно сказать, что ситуация с пересохшими руслами водоемов некритичная.

В основном такое можно встретить на юге страны. Там более теплый климат и больше земель, в свое время подвергнутых мелиоративным работам.

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