В Беларуси исчезают родники
- 9.06.2025, 16:01
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Эксперт объяснила причины.
В Беларуси провели масштабную работу по инвентаризации поверхностных водных объектов, рассказала БелТА начальник отдела научно-исследовательского института комплексного использования водных ресурсов Елена Громадская.
Эксперт также отметила, сколько новых родников за последние годы появилось в стране, а сколько – исчезли.
«Родники исследуется в рамках инвентаризации всех водных объектов, потому что в соответствии с водным кодексом они также относятся к поверхностно-водным объектам, представляющим собой выход подземных вод на земную поверхность», – отметила эксперт.
Так, после инвентаризации 2020 года в Беларуси насчитывалось 1183 родника. Сейчас подходит к завершению новый этап пересчета.
Где-то родники исчезают, где-то находят новые.
Почему исчезают родники?
За последние четыре года, по информации Елены Громадской, 44 родника исчезло и появилось 37 новых.
В основном число подобных водных источников может сокращаться из-за антропогенной деятельности. Например, нерациональное и непродуманное благоустройство.
Также эксперт отметила, что в Беларуси насчитывается 20 тыс. рек и 10 тыс. озер. Их число также постоянно меняется.
По результатам инвентаризации можно сказать, что ситуация с пересохшими руслами водоемов некритичная.
В основном такое можно встретить на юге страны. Там более теплый климат и больше земель, в свое время подвергнутых мелиоративным работам.