«В Кремле уже не могут скрывать то, что достаточно долго замалчивалось» 2 9.06.2025, 16:04

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Скоро по РФ ударят серьезные проблемы.

Страна-агрессор Россия сможет воевать максимум до середины 2026 года. В РФ происходит рост дефицита бюджета (и федерального, и местных), и этот процесс будет продолжаться.

Уже сейчас в России не выполняется немало социальных программ, и претензии из-за этого предъявляют именно местным бюджетам. Об этом сказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак во время чата на «Главреде».

По его словам, рано или поздно (более вероятно, что рано) произойдет обвал российского рубля. Новак отметил, что сейчас курс рубля держат искусственно, чтобы сдерживать инфляцию, но это нельзя делать бесконечно, особенно с учетом того, что исчерпывается резервный фонд. Поэтому поддерживать курс рубля просто будет нечем.

«К тому же из-за высокой учетной ставки сохраняются очень высокие кредитные ставки, и вследствие этого одно за другим останавливают работу российские предприятия. Даже военно-промышленного комплекса. Потому что брать кредиты под 30% не выгодно и не нужно - дешевле закрыть предприятие, всех распустить и держать деньги на депозите в банках. Иными словами, предпринимательская и производственная деятельность неэффективна и лишена смысла при таких высоких кредитных ставках», - говорит экономист.

Он отметил, что в российской экономике со всех сторон нарастают все большие проблемы, и это уже озвучивают даже российские чиновники.

«То есть даже они уже не могут скрывать то, что достаточно долго замалчивалось, зато население убеждали, что все хорошо, работает импортозамещение, а санкции России только помогают. То, как санкции «помогают» России, мы видим по сегодняшнему плачевному состоянию российской экономики», - подытожил Новак.

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