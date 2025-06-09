Рой пчел «оккупировал» пункт пропуска на литовско-белорусской границе 9.06.2025, 16:12

Их благополучно собрали и передали пасечнику.

Литовский таможенный пост «Мядининкай» на границе с Беларусью оказался «захвачен» необычными путешественниками — там под навесом решил устроиться рой пчел, рассказала литовская таможня.

Фото: facebook.com/Lietuvosmuitine

Судя по всему, пчелы прилетели с литовской стороны, вероятно, с расположенной поблизости пасеки.

Обычно в одном рое бывает до 25 000 пчел. Поскольку каждая из них несет с собой небольшой запас меда — своего рода «строительный материал» для нового улья, — груз меда проверять не пришлось, заверили литовские таможенники.

Фото: facebook.com/Lietuvosmuitine

Там добавили, что такое роение — это естественный способ размножения пчел: часть семьи отделяется и отправляется на поиски нового дома.

Пчел благополучно собрали и передали пасечнику.

Фото: facebook.com/Lietuvosmuitine

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