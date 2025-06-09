В США задержали самого популярного тиктокера мира 2 9.06.2025, 16:17

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Из-за нарушения иммиграционного законодательства.

Самого популярного в мире тиктокера Хаби Ламе на прошлой неделе задержала иммиграционная служба США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.

Как стало известно, иммиграционная и таможенная служба США 6 июня задержала 25 летнего гражданина Италии Серинге Хабане Ламе в международном аэропорту имени Гарри Рида в Лас-Вегасе. Причина задержания - нарушение иммиграционного законодательства.

В заявлении о задержании говорится, что Ламе въехал в Соединенные Штаты 30 апреля и «превысил срок действия своей визы».

Известно, что тиктокера освободили в тот же день, и сейчас он уже выехал из Соединенных Штатов.

Заметим, что Ламе является послом доброй воли ЮНИСЕФ и имеет более 162 миллионов подписчиков в TikTok. Парень занимает первое место по количеству подписчиков в социальной сети TikTok.

Он получил известность благодаря своим коротким немым видео, в которых высмеивает запутанные учебные пособия и советы, которых достаточно в интернете.

Он подчеркивает свои видео фирменным жестом - ладони, повернутые к небу, в сопровождении многозначительной улыбки и широко открытых глаз - предлагая собственные простые средства.

По данным Forbes, его публикации помогли ему заработать примерно 16,5 миллионов долларов только за период с июня 2022 года по сентябрь 2023 года.

Изменения в миграционной политике в США

Напомним, что американский президент Дональд Трамп в своей президентской кампании обещал существенно изменить миграционную политику США, сделать ее более жесткой.

На этом фоне 20 апреля стало известно, что Верховный суд США временно остановил депортацию группы мужчин из Венесуэлы, которых обвиняют в связях с бандами. При этом администрация Трампа настаивала на депортации.

Также сообщалось, что в апреле администрация президента США депортировала в тюрьму строгого режима в Сальвадоре более 200 венесуэльских и сальвадорских мужчин, которых Белый дом считает членами банд.

А в начале этого месяца Трамп запретил въезд в США гражданам сразу из 12 стран.

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