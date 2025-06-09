Врачи назвали три дешевых продукта из супермаркета, которые продлят жизнь 9.06.2025, 16:25

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Как часто стоит их есть.

Долгая и здоровая жизнь — мечта, которая объединяет всех людей. Однако достичь этой цели невозможно без сбалансированного питания, отказа от вредных привычек и включения в рацион определенных продуктов. Интересно, что именно такие продукты составляют основу рациона жителей «голубых зон» — регионов, где люди часто доживают до 100 лет и больше.

Какие три доступных продукта способствуют долголетию

Как сообщает The Sun, эксперт по долголетию Дэн Бюттнер, автор термина «голубые зоны» и исследователь National Geographic, назвал три недорогих продукта из супермаркета, которые помогают продлить жизнь.

Эти зоны включают Окинаву в Японии, Никойю в Коста-Рике, Икарию в Греции, Сардинию в Италии и Лома-Линда в США. В рационе долгожителей из этих регионов выделяются три продукта, действующие как «натуральные добавки» для здоровья и долголетия.

1. Бобовые

«Чтобы оставаться здоровыми, старайтесь съедать около 80 граммов черных бобов в день,» — отмечает Бюттнер.

Исследование 2004 года, проведенное среди пожилых людей из Японии, Швеции, Греции и Австралии, показало, что те, кто ежедневно употреблял чашку фасоли, имели более высокие шансы дожить до 100 лет.

Бобовые, богатые белком и клетчаткой, являются основой питания жителей Икарии, Сардинии и Никойи.

2. Грецкие орехи

Для тех, кто не любит бобовые, отличной альтернативой станут грецкие орехи. Ученые доказали, что люди, которые ежедневно съедают от 15 до 30 граммов орехов, живут примерно на три года дольше, чем те, кто их не употребляет.

Маленькая горстка орехов — это не только питательная закуска, но и привычка, характерная для жителей «голубых зон». В Лома-Линда, например, популярны грецкие орехи и миндаль.

Исследования Университета Бергена и Университета Глазго подтверждают, что орехи в сочетании с цельнозерновыми продуктами и фруктами увеличивают продолжительность жизни.

3. Оливковое масло

Оливковое масло — ключевой компонент средиземноморской диеты, известной своими свойствами, способствующими долголетию.

Недавнее исследование Гарвардского университета показало, что употребление более половины столовой ложки оливкового масла в день снижает риск смерти от деменции на 28%.

Для максимальной пользы заменяйте оливковым маслом жирные соусы и майонез.

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