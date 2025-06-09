На популярном у белорусов курорте мошенники похитили у туристов более $29 млн 9.06.2025, 16:34

Операция по задержанию банды охватила несколько городов.

В Турции задержана группа из 20 мошенников, обвиняемых в краже более $29 млн с карт иностранных туристов. Об этом пишет ТАСС.

По информации правоохранительных органов, пострадали как минимум 268 человек, а общий ущерб составил 1 млрд 150 млн турецких лир ($29,2 млн).

Операция по задержанию банды, возглавляемой владельцем отеля на популярном курорте Кушадасы, прошла 31 мая и охватила несколько городов, включая Анталию, Измир и Стамбул. За преступниками следили в течение четырех месяцев.

Как сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, внимание правоохранителей привлекли подозрительные операции с использованием POS-терминалов в двух отелях города Кушадасы. Лидер группировки передавал данные банковских карт туристов другим гостиницам и компаниям по аренде автомобилей. Иностранные туристы узнавали о регулярных списаниях только после возвращения на родину.

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