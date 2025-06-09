Профессиональный бокс: украинский гигант нокаутировал соперника за 28 секунд

Профессиональный бокс: украинский гигант нокаутировал соперника за 28 секунд4
- 9.06.2025, 16:40
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Американец не сумел навязать сопротивление более молодому украинцу.
В Киле (Германия) состоялся вечер профессионального бокса. В андеркарде шоу на ринге сразился украинский супертяж Виктор Выхрист (15-1, 8 КО), который в феврале 2023 года потерпел свое первое поражение в карьере.
На этот раз украинский «Фауст» (прозвище Виктора) победил американца Кристофера Лавджоя (20-2-1, 20 КО). Об этом сообщает «Телеграф».
6-раундовый рейтинговый поединок продлился всего 28 секунд. 33-летний Выхрист мощным ударом в челюсть отправил 41-летнего «Красавчика» в нокаут. Возрастной американец, похоже, не сумел навязать сопротивление более молодому украинцу из-за возраста и паузы в карьере. До этого Кристофер 2 года не выходил на ринг.
Добавим, что Выхрист добыл 15 победу на профи-ринге при одном поражении. Лавджой в своем послужном списке имеет 20 побед и одну ничью при двух поражениях.