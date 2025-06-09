Под Минском выставили на торги завод по розливу воды 1 9.06.2025, 16:48

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Его владельца признали банкротом.

Началась распродажа имущества одной из старейших белорусских строительных компаний «Промекс», официально признанной в конце мая банкротом. На площадке ЗАО «Белреализация» появилось объявление о продаже принадлежащего компании завода по розливу питьевой воды в поселке Городище, недалеко от Минска, пишет OL.

Фото: bankrot-torg.by

Экономический суд Минска признал СП ООО «Промекс» банкротом с ликвидацией 29 мая. На тот момент она была должна более 10,7 млн рублей, включая 1,2 млн — долг по зарплате работникам, около 237 тыс. платежей в ФСЗН и более 2,5 млн — по налогам и обязательным платежам.

При этом у предприятия-банкрота осталось 17 объектов недвижимости и машино-места на более чем 7,5 млн рублей. Их продажа сейчас разрешена судом и одобрена кредиторами для погашения задолженности.

Завод в Городище принадлежит «Промексу» не полностью, а только на 73%. Собственник оставшейся части — ОДО «Аква-Фристайл». Когда в конце 2024 года завод собирались продать в первый раз, условием для покупателя являлся выкуп и доли второй компании, за которую тогда просили $405 тыс.

Сейчас стоимость 73%, принадлежащих «Промексу», оценили в чуть более 3,446 млн рублей, или примерно $1,145 млн. Торги назначены на 24 июня. Они пройдут с понижением цены.

Завод достаточно современный. Он включает в себя несколько капитальных строений, все коммуникации с газоснабжением, собственную скважину, линию по розливу бутилированной воды и другое имущество.

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