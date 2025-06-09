ПВО Украины обновила рекорд по уничтожению ракет и дронов РФ 1 9.06.2025, 16:50

2,246

Воздушные силы ВСУ опубликовали данные.

В ночь на понедельник украинская ПВО уничтожила 479 российских дронов и ракет. Это новый абсолютный рекорд с начала полномасштабной войны. Такие данные опубликовали Воздушные силы ВСУ 9 июня.

Указано, что всего российские агрессоры задействовали 499 беспилотников и ракет, что также является новым рекордом:

479 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений: Курск, Шаталово, Орёл, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ;

4 аэробаллистические ракеты Х-47 М2 Кинжал из Тамбовской обл. – РФ;

10 крылатых ракет Х-101 из Саратовской обл. – РФ;

3 крылатые ракеты Х-22 из воздушного пространства над акваторией Чёрного моря;

2 противорадиолокационные ракеты Х-31П из воздушного пространства над акваторией Чёрного моря;

1 крылатая ракета Х-35 из ТОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы.

По предварительным данным, на 10:30 противовоздушной обороной нейтрализовано 479 средств воздушного нападения противника, 292 сбито огневыми средствами, 187 – локально потеряны:

277 вражеских БПЛА различных типов сбито, 183 – локально потеряны/подавлены РЭБ;

10 крылатых ракет Х-101;

4 аэробаллистические ракеты Х-47 М2 Кинжал;

2 крылатые ракеты Х-22 – не достигли целей (локально потеряны);

2 противорадиолокационные ракеты Х-31П;

1 крылатая ракета Х-35.

Вместе с тем зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 10 локациях, падение сбитых (осколки) в 17 локациях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com