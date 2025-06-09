ПВО Украины обновила рекорд по уничтожению ракет и дронов РФ

ПВО Украины обновила рекорд по уничтожению ракет и дронов РФ1
- 9.06.2025, 16:50
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Воздушные силы ВСУ опубликовали данные.
В ночь на понедельник украинская ПВО уничтожила 479 российских дронов и ракет. Это новый абсолютный рекорд с начала полномасштабной войны. Такие данные опубликовали Воздушные силы ВСУ 9 июня.
Указано, что всего российские агрессоры задействовали 499 беспилотников и ракет, что также является новым рекордом:
479 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений: Курск, Шаталово, Орёл, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ;
4 аэробаллистические ракеты Х-47 М2 Кинжал из Тамбовской обл. – РФ;
10 крылатых ракет Х-101 из Саратовской обл. – РФ;
3 крылатые ракеты Х-22 из воздушного пространства над акваторией Чёрного моря;
2 противорадиолокационные ракеты Х-31П из воздушного пространства над акваторией Чёрного моря;
1 крылатая ракета Х-35 из ТОТ АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы.
По предварительным данным, на 10:30 противовоздушной обороной нейтрализовано 479 средств воздушного нападения противника, 292 сбито огневыми средствами, 187 – локально потеряны:
277 вражеских БПЛА различных типов сбито, 183 – локально потеряны/подавлены РЭБ;
10 крылатых ракет Х-101;
4 аэробаллистические ракеты Х-47 М2 Кинжал;
2 крылатые ракеты Х-22 – не достигли целей (локально потеряны);
2 противорадиолокационные ракеты Х-31П;
1 крылатая ракета Х-35.
Вместе с тем зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 10 локациях, падение сбитых (осколки) в 17 локациях.