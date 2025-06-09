Недавний ураган попал в объектив камер на литовской границе

Недавний ураган попал в объектив камер на литовской границе1
- 9.06.2025, 16:56
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Видео впечатляет: здоровые деревья валятся, как спички.
В обед четверга, 5 июня, по Гродно прошелся сильный ветер и ливень. К вечеру непогода пришла в столицу. А что происходило на границе в Варенском районе, показали литовские пограничники.
Сильный смерч пронесся по заповеднику Чепкеляй в районе деревни Мустейка. Он валил здоровые деревья, как спички, и бушевал на протяжении нескольких километров, сообщает Погранслужба Литвы.
К счастью, пограничники, которые в тот момент находились на дежурстве, успели отступить в более безопасные места. В результате ни сотрудники VSAT, ни их оборудование не пострадали.
Это кадры, сделанные пограничниками литовской заставы Кабеляй.
На сегодняшний день система пограничного контроля функционирует, участок с Беларусью контролируется в обычном режиме, мелкие технические неполадки, вызванные стихией, устранили.
Правда, работы у тех, кто ликвидировал последствия урагана – лесничества Мустейка, пожарных, Дзукийского национального парка, пограничников – хватает.