Благополучие сотрудников и успех компании неразрывно связаны
- 9.06.2025, 16:59
Современное руководство бизнесом опирается на принципы психологии благополучия сотрудников.
Руководители, ориентированные на заботу о благополучии сотрудников, способствуют долгосрочному успеху компаний, пишет издание Investor’s Business Daily (перевод — сайт Charter97.org).
Современное управление бизнесом уже не похоже на строгих начальников, требующих выполнения задач без учета эмоций — теперь оно опирается на принципы психологии благополучия сотрудников.
По данным McKinsey, 70% работников находят смысл в своей работе, однако около трети испытывают неудовлетворенность. Эксперты по корпоративной культуре отмечают, что это огромный вызов для руководителей — заполнить этот «пробел смысла» и помочь сотрудникам увидеть перспективы в компании.
Исследования показывают: ключевым качеством лидера является способность вселять надежду. Четкие цели и поддержка дают сотрудникам ощущение контроля над будущим, что повышает их вовлеченность и продуктивность.
Важной задачей руководства становится снижение перегрузки сотрудников: меньше совещаний, упрощение рабочих процессов и время для сосредоточенной работы. Это помогает избежать стресса и усталости.
Особую значимость у признания усилий, креативности и характера сотрудников, а не только их результатов. Спонтанная и конкретная похвала мотивирует гораздо сильнее.
Психологи Патриция Грабарек и Катина Сойер призывают руководителей быть искренними и показывать свою уязвимость, что способствует доверию и вдохновляет команду.
Наконец, эффективные руководители уважают личное время сотрудников, создавая условия для баланса между работой и жизнью. Они сами демонстрируют такую культуру, чтобы сотрудники могли успешно благополучии сотрудников.