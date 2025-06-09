В Гродно на видео попала «очень правильная» лиса

В Гродно на видео попала «очень правильная» лиса3
- 9.06.2025, 17:04
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Животное удивило соблюдением правил дорожного движения.
Дикие животные порой селятся ближе к человеку. В Гродно в последние годы стало много лис. «Рыжие» перебираются из леса в город чаще всего в поисках пищи. Но для животных такой «переезд» еще означает и перемену в поведении. Жить надо по городским правилам.
Яркий тому пример – поведение одной из лисиц, попавшей на камеру видеорегистратора, пишет Newgrodno.
Все происходит вечером в Грандичах. Машина с регистратором подъезжает к перекрестку. Для транспорта загорается «красный», для пешеходов – «зеленый».
Но вместо людей на «зебре» появляется лисица. Дождавшись нужного сигнала светофора, она спокойно и безопасно пересекла дорогу. А дальше побежала куда-то по своим лисьим делам.
Кажется, даже людям иногда стоит учиться у животных скрупулезному соблюдению правил. Ведь был уже поздний вечер, машин на дороге мало, но лиса выбрала для перехода дороги именно участок со светофорами.