В Гродно на видео попала «очень правильная» лиса 3 9.06.2025, 17:04

2,266

Животное удивило соблюдением правил дорожного движения.

Дикие животные порой селятся ближе к человеку. В Гродно в последние годы стало много лис. «Рыжие» перебираются из леса в город чаще всего в поисках пищи. Но для животных такой «переезд» еще означает и перемену в поведении. Жить надо по городским правилам.

Яркий тому пример – поведение одной из лисиц, попавшей на камеру видеорегистратора, пишет Newgrodno.

Все происходит вечером в Грандичах. Машина с регистратором подъезжает к перекрестку. Для транспорта загорается «красный», для пешеходов – «зеленый».

Но вместо людей на «зебре» появляется лисица. Дождавшись нужного сигнала светофора, она спокойно и безопасно пересекла дорогу. А дальше побежала куда-то по своим лисьим делам.

Кажется, даже людям иногда стоит учиться у животных скрупулезному соблюдению правил. Ведь был уже поздний вечер, машин на дороге мало, но лиса выбрала для перехода дороги именно участок со светофорами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com