Портников рассказал о «катастрофе катастроф» для Путина 6 9.06.2025, 17:12

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Виталий Портников

Последствия дальнейшей борьбы с Украиной могут оказаться самоубийственными для РФ.

Главным достижением в проведении операции «Паутина» украинский политолог и публицист Виталий Портников считает тот факт, что за полтора года подготовки информация о планах СБУ не просочилась в Россию. Это говорит о том, что украинские спецслужбы полностью освободились от контроля российских.

Политический обозреватель напомнил события недавних лет, когда Россия имела влияние на руководство Украины:

«У нас в приемной премьер-министра Украины (теперь российского академика Азарова) сидели граждане Российской Федерации, которые контролировали его встречи и его повестку дня, и так было с многими людьми от премьер-министра до министра обороны Украины, начальника СБУ и так далее. Конечно, такую страну победить очень легко, потому что сам начальник Генштаба или премьер-министр будет вам сообщать о каждом шаге, а тут оказалось, что вы не можете узнать об операции, которая для вас является самой важной, потому что она направленна против ваших стратегических объектов. Это катастрофа катастроф».

Затем Виталий Портников порадовал украинцев хорошей новостью: «Это действительно значит, что Украина потеряна для России, и она не может быть страной-сателлитом, потому что страна-сателлит, которая не имеет агентуры в специальных службах, неуправляема. Такую страну или можно оставить в покое, или уничтожить. Никакого другого результата нет. Я бы, конечно, советовал россиянам оставить в покое, потому что последствия дальнейшей борьбы с Украиной могут оказаться самоубийственными для России как для государственной институции, учитывая то, что произошло на аэродромах».

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