Израиль тайно передал Украине системы Patriot
- 9.06.2025, 17:32
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Израильское вооружение уже используется украинской армией.
Посол Израиля в Украине Михаель Бродский раскрыл малоизвестный факт: израильское вооружение уже используется украинской армией.
В интервью журналистке Маричке Довбенко дипломат заявил, что системы противоракетной обороны Patriot, ранее находившиеся на вооружении ЦАХАЛа, были переданы Украине, сообщает Dialog.UA.
«Системы Patriot, которые мы когда-то получили от США, а затем адаптировали для своих нужд, теперь находятся в Украине. Это те самые установки, что стояли у нас на вооружении в начале 90-х годов. Мы согласились их передать, и, к сожалению, об этом почти никто не говорил. Но когда утверждают, что Израиль не помог в военном плане, это неправда», — подчеркнул Бродский.
Эти слова стали настоящим откровением на фоне постоянных дискуссий о роли Израиля в конфликте. В то время как многие ожидали более открытой позиции Иерусалима, выясняется, что реальная поддержка шла, но оставалась в тени. Возможно, израильтяне были вынуждены действовать тихо из-за сложного геополитического баланса, в котором существует страна.
Завершая интервью, Бродский выразил надежду, что до окончания его дипломатической миссии в Украине в страну придет долгожданный мир. Он добавил, что израильский опыт жизни в условиях постоянной угрозы может быть полезен украинцам как в сфере безопасности, так и в построении устойчивого общества.