Торговые переговоры между США и Китаем: одна из сторон готова пойти на уступки 2 9.06.2025, 17:47

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После женевской встречи остались «слишком размытые формулировки».

В Лондоне начались торговые переговоры между США и Китаем, основной целью которых является смягчение экспортных ограничений, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Как сообщил CNBC глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт, США готовы пойти на уступки при условии, что Китай ослабит ограничения на экспорт редкоземельных металлов. «После рукопожатия в Лондоне мы рассчитываем, что экспортные ограничения со стороны США будут сняты, а Китай начнет поставки редкоземельных элементов», — отметил он.

Встреча проходит в Ланкастер-хаусе и, по данным источников, может продолжиться до вторника. Переговоры стали продолжением дискуссий в Женеве, где стороны договорились временно снизить тарифы на 90 дней. Однако после женевской встречи остались «слишком размытые формулировки», заявил Джош Липски из Atlantic Council.

«Стороны просто хотят вернуться к достигнутому в Швейцарии соглашению, но с четкими договоренностями, что будет разрешено, а что — нет», — добавил он.

Американскую делегацию возглавляют министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Ховард Лютник и торговый представитель Джеймисон Грир. Китайскую сторону представляет вице-премьер Хэ Лифэн. Присутствие Лютника, курирующего экспорт технологий, указывает на готовность администрации Трампа рассмотреть отмену ограничений, касающихся поставок высоких технологий, включая детали для реактивных двигателей.

Переговоры проходят на фоне замедления экономических показателей в обеих странах. Китай отчитался о худших за пять лет показателях экспорта в США, а в США сократились темпы роста занятости. Влияние тарифов ощущается особенно остро в промышленном секторе США, что вызывает тревогу среди инвесторов и производителей.

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