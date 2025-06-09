В Финляндии впервые пройдут воздушные учения НАТО «Атлантический трезубец»
- 9.06.2025, 18:01
Такие учения проходят раз в два года.
С 16 по 27 июня в Финляндии впервые пройдут военно-воздушные учения НАТО Atlantic Trident 25 («Атлантический трезубец») с участием не менее 40 самолетов и тысячи военнослужащих, сообщает сайт финских ВВС (Suomen ilmavoimat).
«Атлантический трезубец» — это совместные учения трех стран — членов Североатлантического альянса: США, Великобритании и Франции. Они проходят раз в два года, в это раз их впервые проведут за пределами этих трех стран.
«Военно-воздушные силы Финляндии, США, Великобритании и Франции будут совместно отрабатывать подход к мобильному бою, возможности перекрестной поддержки и сотрудничества между парками истребителей четвертого и пятого поколений», — говорится в сообщении.
Как следует из пресс-релиза командования ВВС Финляндии, вместе с финскими истребителями F/A-18 Hornet в Atlantic Trident 25 примут участие американские F-35A Lightning II и F-15E Strike Eagle, самолеты-заправщики KC-135 Stratotanker, а также британские Typhoon и французские истребители Rafale. К ним присоединятся самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3F, транспортный самолет A400M и вертолеты NH90.
Самолеты будут взлетать с авиабаз в Финляндии: «Тиккакоски» в Ювяскюля, «Сатакунта» в Пирккале, «Риссала» в Куопио. В учениях также будут задействованы подразделения ПВО финских сухопутных сил.