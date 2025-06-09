Какой будет погода в Беларуси 10 июня
- 9.06.2025, 18:05
Ожидается до +22°С.
В Беларуси 10 июня ожидается преимущественно без осадков и до плюс 22 градусов. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Днем местами в северных районах страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер прогнозируется юго-западный, западный 5-10 м/с, ночью порывы до 14 м/с, в отдельных районах по северу порывы достигнут 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 5 до 11 градусов выше нуля. Днем будет 16-22 градуса тепла.