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Какой будет погода в Беларуси 10 июня

  • 9.06.2025, 18:05
Какой будет погода в Беларуси 10 июня

Ожидается до +22°С.

В Беларуси 10 июня ожидается преимущественно без осадков и до плюс 22 градусов. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Днем местами в северных районах страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер прогнозируется юго-западный, западный 5-10 м/с, ночью порывы до 14 м/с, в отдельных районах по северу порывы достигнут 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 5 до 11 градусов выше нуля. Днем будет 16-22 градуса тепла.

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