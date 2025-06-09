Атака ВСУ на локомотив с техникой РФ: на спутниковых снимках появился неизвестный объект
- 9.06.2025, 18:09
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Фотофакт.
На спутниковых снимках железнодорожных путей, на которых Силы обороны Украины атаковали вражеский локомотив для поражения российской техники, заметили неизвестный объект. NV получил доступ к соответствующим снимкам 8 июня.
Впервые неизвестный объект появился на снимках от 6 июня. Он расположен на железнодорожных путях возле села Заря в Бердянском районе Запорожской области. На снимках за предыдущие даты этого объекта нет. Предположительно, это пораженный железнодорожный локомотив.
OSINT-проект Dnipro Osint 8 июня нашел тот же неизвестный объект вблизи села Заря и предположил, что он связан с атакой Сил обороны на российский железнодорожный эшелон. Кроме этого, анализ данных со спутников SAR свидетельствует о следах поражения.
Это также подтверждают OSINT-специалисты, которые сообщают о масштабном пожаре рядом с неизвестным объектом, предположительно, локомотивом.
7 июня в командовании Сил обороны Юга сообщили, что Силы обороны на юге нанесли результативный удар по вражескому локомотиву, который транспортировал колонну российской техники. Оккупанты потеряли по меньшей мере 13 танков и более 100 единиц бронированной и автомобильной техники.
В то же время пока неизвестно, было ли это количество техники уничтожено именно в результате удара по железнодорожному составу, или Силы обороны отметили общие потери россиян на Южном направлении, включая потери на железной дороге.
NV получил доступ к спутниковым снимкам 8 июня, однако для дополнительной проверки дождался кадров от 9 июня, чтобы избежать ошибки.