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Ямаль в 17 лет стал самым дорогим игроком мира

  • 9.06.2025, 18:23
Ямаль в 17 лет стал самым дорогим игроком мира

Нападающий «Барселоны» сместил бразильского форварда «Реала» Винисиуса Жуниора.

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль сместил бразильского форварда «Реала» Винисиуса Жуниора с первого места в списке самых дорогих игроков мира по версии Transfermarkt.

Портал поднял стоимость 17-летнего Ямаля со €180 млн до €200 млн, в то время как Винисиус потерял в стоимости €30 млн — до €170 млн.

Второе место в списке самых дорогих футболистов разделили французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе, его английский одноклубник Джуд Беллингем и норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд — стоимость всех троих Transfermarkt оценил в €180 млн.

Ямаль, в мае продливший контракт с «Барселоной» до 2031 года, 3 июня также был признан самым дорогим футболистом мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory) — он оценил его по собственному экономическому алгоритму в €402,3 млн.

Ямаль — лучший молодой игрок Евро-2024 и чемпион турнира, обладатель премии Golden Boy как лучший молодой футболист Европы, в завершившемся сезоне выиграл с «Барселоной» чемпионат и Кубок Испании.

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