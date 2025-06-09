Лось выбежал на трассу М6 Минск — Гродно и врезался в автомобиль 2 9.06.2025, 18:30

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Животное погибло, пассажир авто — в больнице.

Лось выбежал на трассу М6 Минск — Гродно и врезался в автомобиль. Водитель авто не пострадал, пассажир — в больнице, лось погиб. Об этом сообщает «Телерадиокомпания Гродно».

По данным ГАИ Гродненской области, лось внезапно выбежал на проезжую часть, когда по ней ехал автомобиль Citroën, которым управлял 22-летний водитель. Парень от неожиданности наехал на лося.

В результате аварии 21-летний пассажир легковушки с травмами был доставлен в хирургическое отделение. Медики диагностировали у него закрытый перелом нижней трети плечевой кости со смещением левой руки, ушибленную рану правой надбровной дуги, ранение предплечья и ушиб передней брюшной стенки.

Обстоятельства происшествия уточняются.

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