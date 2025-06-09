Орбан: Русские понимают только язык силы 13 9.06.2025, 18:40

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Главный союзник Путина в ЕС сделал неожиданное заявление.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что Москва на международной арене реагирует только на проявления силы и Европе необходимо наращивать свою мощь. «Я думаю, что русские понимают только язык силы <…> Европа должна укрепиться в долгосрочной перспективе, необходимо стратегическое соглашение с Россией», — сказал он в интервью французскому телеканалу LCI.

По его словам, у России недостаточно сил, чтобы заставить Украину капитулировать, и из этого следует, что дальнейшего распространения конфликта не будет. «Русские слишком слабы для этого. Они даже не могут победить Украину, поэтому они не могут реально атаковать НАТО», — подчеркнул премьер Венгрии.

В то же время он повторил свой тезис о том, что Киев «не достоин стать членом НАТО или Европейского Союза». Он обосновал свою позицию тем, что при таком сценарии над Венгрией и ЕС нависнет угроза прямой войны с Россией. «Я думаю, мы понимаем историю Украины немного лучше, чем французы <…> Мы считаем, что мы не должны любить русских, но мы должны с ними договариваться», — отметил Орбан.

Ранее он заявлял, что Украина не станет членом НАТО и после войны превратится в «буферную зону» между Россией и Североатлантическим альянсом.

Также во время интервью венгерский премьер напомнил, что ранее призывал лидеров государств Европы возобновить диалог с Владимиром Путиным, так как, по его убеждению, мирное урегулирование в Украине без этого невозможно.

Орбан вместе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо считается основным «союзником» Путина в Европе, и ранее он неоднократно призывал отменить антироссийские санкции, а также блокировал инициативы ЕС по помощи Украине.

Как сообщало в апреле Politico, ряд стран ЕС, чтобы защитить процесс согласования общеевропейских ограничений в отношении Москвы от Орбана, готовятся перенести этот вопрос на национальный уровень. Ожидается, что если эту идею возьмут на вооружение несколько ведущих стран союза, то Венгрия лишится возможности ограничивать принятие решений ЕС (каждое из которых должно быть одобрено 27 странами-членами).

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