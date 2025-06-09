Пчелы сделали «платок» на католической скульптуре Богородицы

Пчелы сделали «платок» на католической скульптуре Богородицы3
- 9.06.2025, 18:46
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Фотофакт.
Католический приход в Дятлово Гродненской области опубликовал удивительные снимки с фигурой Девы Марии на улице у придорожного креста рядом с цветущим полем. Скульптуру Богородицы, на которой поблекла и облезла краска, украсил… рой пчел, пишет Katolik.life.
Насекомые облепили фигуру так, что покрыли голову Божьей Матери длинным платком. Пчелы ровно расселись на голове, плечах и спине, а лицо оставили полностью открытым.
Верующие в комментариях не удивились, отметив, что пчела — символ чистоты Девы Марии, и известны случаи, когда пчелы вокруг ее икон делали оклады из сот.
Как раз недавно завершился месяц, посвященный Богородице. В течение мая католические верующие собирались около придорожных крестов и ее фигур, читали и пели молитвы к Деве Марии.