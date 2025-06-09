Пчелы сделали «платок» на католической скульптуре Богородицы 3 9.06.2025, 18:46

3,904

Фотофакт.

Католический приход в Дятлово Гродненской области опубликовал удивительные снимки с фигурой Девы Марии на улице у придорожного креста рядом с цветущим полем. Скульптуру Богородицы, на которой поблекла и облезла краска, украсил… рой пчел, пишет Katolik.life.

Насекомые облепили фигуру так, что покрыли голову Божьей Матери длинным платком. Пчелы ровно расселись на голове, плечах и спине, а лицо оставили полностью открытым.

Верующие в комментариях не удивились, отметив, что пчела — символ чистоты Девы Марии, и известны случаи, когда пчелы вокруг ее икон делали оклады из сот.

Как раз недавно завершился месяц, посвященный Богородице. В течение мая католические верующие собирались около придорожных крестов и ее фигур, читали и пели молитвы к Деве Марии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com