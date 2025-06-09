закрыть
9 июня 2025, понедельник, 20:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Пчелы сделали «платок» на католической скульптуре Богородицы

3
  • 9.06.2025, 18:46
  • 3,904
Пчелы сделали «платок» на католической скульптуре Богородицы

Фотофакт.

Католический приход в Дятлово Гродненской области опубликовал удивительные снимки с фигурой Девы Марии на улице у придорожного креста рядом с цветущим полем. Скульптуру Богородицы, на которой поблекла и облезла краска, украсил… рой пчел, пишет Katolik.life.

Насекомые облепили фигуру так, что покрыли голову Божьей Матери длинным платком. Пчелы ровно расселись на голове, плечах и спине, а лицо оставили полностью открытым.

Верующие в комментариях не удивились, отметив, что пчела — символ чистоты Девы Марии, и известны случаи, когда пчелы вокруг ее икон делали оклады из сот.

Как раз недавно завершился месяц, посвященный Богородице. В течение мая католические верующие собирались около придорожных крестов и ее фигур, читали и пели молитвы к Деве Марии.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Согласна с утверждением Тихановской, что она предала белорусов
Согласна с утверждением Тихановской, что она предала белорусов Наталья Радина
Не любят Рыгорыча даже за деньги
Не любят Рыгорыча даже за деньги Ирина Халип
Империя с задержкой психического развития
Империя с задержкой психического развития Игорь Эйдман
Это будет концом России
Это будет концом России Виктор Андрусив