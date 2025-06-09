Имеет ли право работник обедать на своем рабочем месте? 1 9.06.2025, 19:16

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Юрист дал ответ.

По общему правилу, принимать пищу на рабочем месте запрещено, пишет aif.by со ссылкой на адвоката Могилевской областной коллегии адвокатов Владимира Горбачева.

По словам специалиста, нет разницы где перекусывать— за рабочим столом офиса, у станка на заводе или на стремянке на стройке. Еда на рабочем месте противоречит правилам охраны труда и санитарно-гигиеническим нормам.

Для того, чтобы сотрудники поели, работодатель должен предусмотреть специально отведенное помещение.

«Для этого наниматель обязан оборудовать комнату для отдыха и приема пищи, если у работников нет доступа к объектам общественного питания», - отметил Владимир Горбачев.

Однако, из правила «не есть на рабочем месте» существуют и исключения. Так, например, если характер работы не позволяет сделать перерыв, например, как в работе сторожа, то сотрудник вынужден обедать на рабочем месте, и время приема пищи ему включат в рабочее с оплатой.

Адвокат отметил, что есть разница между «перерывом для отдыха и питания» и «временем для приема пищи».

«В первом случае можно покидать рабочее место, а во втором случае нельзя, так как нет перерыва в течение рабочего времени», - подчеркнул специалист.

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