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В Италии провалился референдум по вопросам гражданства

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  • 9.06.2025, 19:21
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В Италии провалился референдум по вопросам гражданства

Из-за низкой явки.

В Италии завершился двухдневный референдум, на котором граждане должны были решить вопрос об упрощении процедуры получения гражданства и пересмотре трудовой реформы.

Об этом сообщает агентство Ansa.

После закрытия избирательных участков на время референдума явка избирателей по стране, по первым данным, составляет 29,15%.

Это означает, что результаты референдума не будут обязательными к исполнению, поскольку явка не достигла необходимого порога в более чем 50%.

Оппозиционные левые, центристские партии, общественные организации и ведущий профсоюз CGIL использовали тему трудовых прав и демографического кризиса в Италии как средство давления на правую коалицию премьер Джорджи Мелони.

Для проведения референдума они собрали более 4,5 миллиона подписей – значительно больше, чем необходимо для инициирования опроса. Референдум включал пять вопросов: четыре по трудовому законодательству и один о гражданстве – те, кто принял участие в референдуме, поддержали предложенные изменения.

В правительстве уже высказались о необходимости изменить закон о референдумах, поскольку на этот провальный плебисцит было потрачено много государственных средств.

«Вместе с тем, это было поражение левых и оппозиции, которые хотели попытаться атаковать власть с помощью лома референдумов. Не получилось, власть усилилась, оппозиция ослабла», – заявил глава МИД Италии Антонио Таяни.

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