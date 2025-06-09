Чемпион Беларуси по пляжному футболу впервые проиграл в еврокубках
- 9.06.2025, 19:38
Белорусский клуб уступил мюнхенской «Баварии» в овертайме.
Могилевский ЦОР, действующий чемпион Беларуси по пляжному футболу, потерпел первое поражение на Кубке европейских чемпионов, который проходит в португальском Назаре.
Во втором матче группового этапа (группа F) белорусский клуб уступил мюнхенской «Баварии» со счетом 4:5 в овертайме.
При этом ЦОР вел в счете 4:2, но не сумел удержать преимущество. Голы за команду из Могилева забили Иван Константинов, Андрей Водоевич, Владислав Кононенко и Александер Эскобар. У соперника хет-трик оформил Юлиан Франц.
Накануне, в стартовом туре, белорусы уверенно обыграли датский «Копенгаген» – 5:1. Тогда два гола оказались на счету Владислава Кононенко, также отличились Александер Эскобар, вратарь Михаил Августов и играющий тренер Вадим Бокач.
Заключительный матч в группе ЦОР проведет завтра против мальтийского «Хамруна», который уже потерпел два поражения – оба со счетом 3:7 – от «Баварии» и «Копенгагена».
В составе могилевчан выступают семь вице-чемпионов мира – серебряных призеров недавнего чемпионата мира на Сейшелах: Вадим Бокач, Владимир Устинович, Юрий Петровский, Иван Константинов, Артемий Дрозд, Михаил Августов и Егор Гордецкий.
Кубок европейских чемпионов (Euro Winners Cup) проходит с 8 по 15 июня.
В турнире участвуют 36 команд, разделенных на девять групп, а в плей-офф выходят победители квартетов и лучшие семь команд среди занявших вторые места.
В прошлом сезоне ЦОР занял шестое место. Победителем турнира тогда стала португальская «Брага», обыгравшая в финале итальянскую «Пизу» (5:3).
Бронзу завоевал «Сотао», который одолел испанский «Рекреативо» – 7:4.
Euro Winners Cup проводится с 2013 года. Чаще других титул выигрывали «Брага» и петербургский «Кристалл» – по четыре раза.