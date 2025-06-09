Рютте: В течение пяти лет Россия может напасть на НАТО 9.06.2025, 20:09

Из-за скорости российских ракет уже нет разделения на «восток и запад».

Генсек НАТО Марк Рютте считает, что Россия может атаковать НАТО в течение следующих пяти лет. Во время речи в Лондоне он подчеркнул, что уже «нет востока или запада», учитывая скорость и смертоносность российских ракет, передает The Telegraph.

«Не обманывайте себя, мы все на восточном фланге. Нет востока или запада, есть только НАТО. Расстояние между европейскими столицами составляет всего несколько минут [для российских ракет]», - подчеркнул генсек.

Он также предупредил, что российская угроза «не исчезнет, когда закончится война в Украине», и призвал Альянс увеличить расходы на оборону. В частности, страны НАТО нуждаются в увеличении расходов на ПВО на 400%, подчеркнул он.

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