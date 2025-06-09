«Уже просят перевод на карту» 9.06.2025, 20:26

3,010

Фото: onliner

В Минске обкатывают старую схему с новыми деталями.

Истории с деньгами на проезд никак не иссякают. Наша читательница Инна утверждает, что недавно столкнулась с такой же ситуацией в районе Троицкого предместья, передает «Онлайнер».

Инна говорит, что двое мужчин подходили к прохожим и просили «несколько монет».

— В довольно агрессивной манере «просят» «несколько монет», у всех подряд, но в основном у женщин. Мол, уехать не на что. Когда сказали, что монет нет, предложили… перевести на карту, — рассказывает читательница.

По ее описанию, мужчинам на вид около 30—35 лет, они «нормально одеты, с мобильниками в руках».

— В общем, разводят без стыда и совести минчан и туристов. В ответ на «конечно, не переведем вам ничего» услышали: «Ой, а что такого-то?!»

Напомним: чтобы включилась уголовная ответственность, когда человек взял деньги «на билет» и не отдает, у физлица должно быть похищено больше двух базовых величин (84 рубля). Если две базовые и меньше — административка (штраф от 2 до 30 базовых, общественные работы, арест до 15 суток).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com