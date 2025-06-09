«Уже просят перевод на карту»
- 9.06.2025, 20:26
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В Минске обкатывают старую схему с новыми деталями.
Истории с деньгами на проезд никак не иссякают. Наша читательница Инна утверждает, что недавно столкнулась с такой же ситуацией в районе Троицкого предместья, передает «Онлайнер».
Инна говорит, что двое мужчин подходили к прохожим и просили «несколько монет».
— В довольно агрессивной манере «просят» «несколько монет», у всех подряд, но в основном у женщин. Мол, уехать не на что. Когда сказали, что монет нет, предложили… перевести на карту, — рассказывает читательница.
По ее описанию, мужчинам на вид около 30—35 лет, они «нормально одеты, с мобильниками в руках».
— В общем, разводят без стыда и совести минчан и туристов. В ответ на «конечно, не переведем вам ничего» услышали: «Ой, а что такого-то?!»
Напомним: чтобы включилась уголовная ответственность, когда человек взял деньги «на билет» и не отдает, у физлица должно быть похищено больше двух базовых величин (84 рубля). Если две базовые и меньше — административка (штраф от 2 до 30 базовых, общественные работы, арест до 15 суток).