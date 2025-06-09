закрыть
9 июня 2025, понедельник, 21:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Уже просят перевод на карту»

  • 9.06.2025, 20:26
  • 3,010
«Уже просят перевод на карту»
Фото: onliner

В Минске обкатывают старую схему с новыми деталями.

Истории с деньгами на проезд никак не иссякают. Наша читательница Инна утверждает, что недавно столкнулась с такой же ситуацией в районе Троицкого предместья, передает «Онлайнер».

Инна говорит, что двое мужчин подходили к прохожим и просили «несколько монет».

— В довольно агрессивной манере «просят» «несколько монет», у всех подряд, но в основном у женщин. Мол, уехать не на что. Когда сказали, что монет нет, предложили… перевести на карту, — рассказывает читательница.

По ее описанию, мужчинам на вид около 30—35 лет, они «нормально одеты, с мобильниками в руках».

— В общем, разводят без стыда и совести минчан и туристов. В ответ на «конечно, не переведем вам ничего» услышали: «Ой, а что такого-то?!»

Напомним: чтобы включилась уголовная ответственность, когда человек взял деньги «на билет» и не отдает, у физлица должно быть похищено больше двух базовых величин (84 рубля). Если две базовые и меньше — административка (штраф от 2 до 30 базовых, общественные работы, арест до 15 суток).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Согласна с утверждением Тихановской, что она предала белорусов
Согласна с утверждением Тихановской, что она предала белорусов Наталья Радина
Не любят Рыгорыча даже за деньги
Не любят Рыгорыча даже за деньги Ирина Халип
Империя с задержкой психического развития
Империя с задержкой психического развития Игорь Эйдман
Это будет концом России
Это будет концом России Виктор Андрусив