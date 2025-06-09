Как сэкономить на оплате услуг ЖКХ летом
- 9.06.2025, 20:42
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Простой лайфхак.
Коммунальщики Минска поделились очередным полезным советом.
И рассказали, почему важно перекрывать стояк с горячей водой в квартире на период отключения «тепленькой».
Так, специалисты напомнили, что на время профилактических отключений в жилой дом не поступает сетевая вода, которая подогревает холодную до необходимой температуры.
Но установленный на стояке горячего водоснабжения счетчик этого «не знает» и фиксирует проходящую по трубе холодную воду как горячую.
Жители, скорее всего, машинально поворачивают смеситель в положение, когда из крана должна течь горячая вода, то есть пользуются несуществующей услугой.
Таким образом, перекрывая себе горячую воду, которой временно нет, можно сэкономить в конце месяца при оплате «коммуналки».
В Беларуси с 1 июня 2025 года подорожали коммунальные услуги.
По официальным данным, в 2025 году доля расходов на ЖКУ в доходе семьи из трех человек (при двух работающих с зарплатами на уровне средней по стране) составит 3,8%, а для семьи из двух пенсионеров – 8,3%.
С января 2025 года государство подняло все тарифы на ЖКУ (на Br17,05), кроме отопления и горячего водоснабжения. А с июня белорусы будут больше платить за тепловую энергию, которая расходуется на отопление и горячее водоснабжение (на Br3,95).
Так, с начала лета субсидируемый тариф на тепловую энергию для отопления и подогрева воды вырастет до Br27,2323 за 1 Гкал.
Это рост на 10,2% (сейчас тариф составляет Br24,7187 за 1 Гкал). Жировки с обновленными тарифами за июнь белорусы получат в июле.
То есть суммарно, согласно плану, тарифы вырастут не более чем на 0,5 базовой величины за год (сейчас – Br21).