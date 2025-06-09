В России предложили отключать интернет по ночам для повышения рождаемости 5 9.06.2025, 20:52

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Россия переживает самый серьезный демографический кризис с момента распада СССР.

Бездетным молодым парам следует ограничить доступ в интернет по ночам, чтобы они занимались расширением семьи, а не сидели в гаджетах, заявил депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов. С его точки зрения, оптимальным будет период отключения с 23:00 до 02:00. Он назвал это «цифровым воздержанием», передает The Moscow Times.

«Интернет стал новой формой зависимости, которая разъедает основы семьи. Молодые люди вместо того, чтобы общаться друг с другом, строить отношения и задумываться о детях, часами листают ленту, играют в игры или смотрят сериалы. Это не просто вредная привычка, это угроза демографической безопасности страны», — заявил Иванов «Абзацу». По мнению депутата, власти должны «создать условия, при которых у пар появится стимул вернуться к реальному общению и осознанному родительству», и отключение интернета по ночам — одно из них.

Иванов напомнил, что тему интернет-зависимости молодежи неоднократно поднимали в федеральном парламенте. Так, бывший вице-спикер Госдумы ныне сенатор Ольга Епифанова заявляла, что времяпровождение в сети «усиливает индивидуализм, эгоизм» и подрывает семейные ценности.

Депутат призвал «начать с добровольного эксперимента при поддержке провайдеров и социальных служб». «Если молодые люди проводят ночи в телефонах вместо того, чтобы уделять внимание друг другу, то это путь в никуда. Россия всегда славилась крепкими семьями, и наша задача — вернуть эту традицию. Если для этого потребуется временно ограничить доступ к развлекательному контенту в позднее время, то это не большая плата за будущее нации», — заключил Иванов.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала провести высокоскоростной интернет в деревни, чтобы заманить туда молодежь, которая займется воспроизводством населения России. Она отмечала, что суммарный коэффициент рождаемости в сельской местности на 16% выше, чем в городах, а развитие цифровой инфраструктуры будет еще сильнее способствовать его росту. Также в Госдуме предлагали улучшать ситуацию с помощью дополнительных отпусков и сокращения рабочего дня для женщин.

Россия переживает самый серьезный демографический кризис с момента распада СССР. По данным Росстата, общее число новорожденных сокращается девятый год подряд. В 2024 году оно опустилось до 1,222 млн — самого низкого значения с 1999 года. Если же учесть, что в 1990-е в статистику не включали Чечню и аннексированный позднее Крым, то для сопоставимой территории рождаемость находится на минимумах более чем за 200 лет, отмечал демограф Алексей Ракша.

В январе 2025 года суммарный коэффициент рождаемости (среднее число детей на одну женщину) упал до 1,399 — самого низкого значения за последние 18 лет. В Кремле называли такой показатель катастрофой для будущего нации. Президент России Владимир Путин пытался мотивировать граждан рожать по 8-10 детей, чтобы повысить суммарный коэффициент до 1,6 к 2030 году. Однако россияне не спешат следовать его призывам, указывая на продолжающуюся войну с Украиной, нестабильную «политическую ситуацию» внутри страны, финансовые проблемы и эмоциональное напряжение в обществе, говорилось в исследовании Высшей школы экономики.

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