Рютте: Прекращение огня в Украине несет риски для НАТО 2 9.06.2025, 21:03

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Это даст возможность России увеличить запасы оружия.

Прекращение огня в Украине даст возможность России увеличить запасы оружия, что несет риски для государств-членов НАТО.

Как передает РБК-Украина, об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил во время выступления в Chatham House.

Отвечая на вопрос, справедливо ли утверждать, что после того, как будет достигнуто устойчивое прекращение огня в Украине, риски для НАТО возрастут, Рютте сказал: «Это — констатация факта, я думаю».

«Даже пока война против Украины продолжается, они (россияне - ред.) все еще могут несколько увеличить запасы на складах, но это дискуссионный вопрос. Отвечая на ваш вопрос, я имею в виду, что это — констатация факта», - отметил генсек НАТО.

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