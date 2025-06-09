закрыть
9 июня 2025, понедельник, 21:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Рютте: Прекращение огня в Украине несет риски для НАТО

2
  • 9.06.2025, 21:03
  • 1,218
Рютте: Прекращение огня в Украине несет риски для НАТО

Это даст возможность России увеличить запасы оружия.

Прекращение огня в Украине даст возможность России увеличить запасы оружия, что несет риски для государств-членов НАТО.

Как передает РБК-Украина, об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил во время выступления в Chatham House.

Отвечая на вопрос, справедливо ли утверждать, что после того, как будет достигнуто устойчивое прекращение огня в Украине, риски для НАТО возрастут, Рютте сказал: «Это — констатация факта, я думаю».

«Даже пока война против Украины продолжается, они (россияне - ред.) все еще могут несколько увеличить запасы на складах, но это дискуссионный вопрос. Отвечая на ваш вопрос, я имею в виду, что это — констатация факта», - отметил генсек НАТО.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Согласна с утверждением Тихановской, что она предала белорусов
Согласна с утверждением Тихановской, что она предала белорусов Наталья Радина
Не любят Рыгорыча даже за деньги
Не любят Рыгорыча даже за деньги Ирина Халип
Империя с задержкой психического развития
Империя с задержкой психического развития Игорь Эйдман
Это будет концом России
Это будет концом России Виктор Андрусив