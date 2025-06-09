Умер автор бестселлеров «День Шакала» и «Псы войны» Фредерик Форсайт 9.06.2025, 21:08

Бывший агент МИ-6 скончался в возрасте 86 лет.

Умер английский писатель Фредерик Форсайт, автор бестселлеров-триллеров и бывший агент МИ-6, пишет The Guardian.

Он скончался в возрасте 86 лет после непродолжительной болезни.

Форсайт — автор таких романов, как «День Шакала», «Досье «Одесса» и «Псы войны». Все три были экранизированы.

Серия романов была распродана тиражом более 75 млн экземпляров по всему миру, он награжден Орденом Британской империи в 1997 году, лауреат премии «Бриллиантовый кинжал», присуждаемой Ассоциацией писателей-криминалистов Великобритании.

Форсайт родился в 1938 году в городе Эшфорд в графстве Кент. Был репортером Reuters и работал в Париже в 1961 году во время попытки убийства президента Французской республики генерала Шарля де Голля после того, как тот выступил за независимость Алжира. Покушение на де Голля легло в основу романа «День Шакала». Он входит

в «100 лучших детективных романов всех времен» по версии британской ассоциации писателей-криминалистов.

Некоторое время Форсайт провел в Восточной Германии, потом перешел в Би-би-си. В 1967 году его отправили в Нигерию освещать гражданскую войну. Из-за подачи материала Би-би-си обвинил Форсайта в предвзятости из-за поддержки повстанцев и отозвал в Лондон, вспоминал писатель. В 1968 году он уволился и вернулся в Нигерию в качестве внештатного репортера. Потом начал работать на МИ-6. Хотя Форсайт всегда отрицал, что был шпионом, в автобиографии 2015 года The Outsider признал, что был «активом» разведки на протяжении более 20 лет.

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