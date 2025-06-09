Зеленский рассказал, где идут самые жесткие бои
- 9.06.2025, 21:26
Россия продолжает попытки продвижения на фронте, несмотря на большие потери.
Россия продолжает попытки продвижения на фронте, несмотря на большие потери. Больше всего боев сейчас, в частности, на Покровском направлении.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
«Наиболее жестко, интенсивно боевые действия продолжаются на Покровском направлении, а также в районах Курской операции, а также в приграничнье Сумской области. Повсюду российская тактика одна: они не считают потери и пытаются продвигаться, штурмуют украинские позиции и хоть метр, хоть что-то хотят получить», - рассказал глава государства.
По его словам, потенциал РФ все же не бесконечный. Поэтому определенный уровень потерь и украинская активность сдерживают продвижение врага.
Президент Украины также отдельно поблагодарил подразделения украинских защитников, которые берегут Украину.