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Зеленский рассказал, где идут самые жесткие бои

  • 9.06.2025, 21:26
Зеленский рассказал, где идут самые жесткие бои

Россия продолжает попытки продвижения на фронте, несмотря на большие потери.

Россия продолжает попытки продвижения на фронте, несмотря на большие потери. Больше всего боев сейчас, в частности, на Покровском направлении.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

«Наиболее жестко, интенсивно боевые действия продолжаются на Покровском направлении, а также в районах Курской операции, а также в приграничнье Сумской области. Повсюду российская тактика одна: они не считают потери и пытаются продвигаться, штурмуют украинские позиции и хоть метр, хоть что-то хотят получить», - рассказал глава государства.

По его словам, потенциал РФ все же не бесконечный. Поэтому определенный уровень потерь и украинская активность сдерживают продвижение врага.

Президент Украины также отдельно поблагодарил подразделения украинских защитников, которые берегут Украину.

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