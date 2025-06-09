Стало известно, кто сыграет Драко и Люциуса Малфоя и Дурслей в сериале о Гарри Поттере
- 9.06.2025, 21:38
Съемки сериала должны начаться этим летом.
Телеканал HBO определился с актерами на роли Драко и Люциуса Малфоя, семейства Дурслей и Уизли. Об этом сообщается в Instagram компании HBO.
Драко Малфоя, студента факультета «Слизерин» и главного антагониста сыграет британский актер Локс Пратт.
Отца Драко — волшебника Люциуса Малфоя — сыграет актер Джонни Флинн.
Роль волшебницы и матери Рона Уизли — Молли Уизли — исполнит Кэтрин Паркинсон.
Тетю и дядю главного героя сериала Петунию и Вернона Дурслей сыграют Бел Паули и Дэниел Ригби, а министра магии Корнелиуса Фаджа — Берти Карвел.
HBO Original также утвердил актеров на роли однокурсников Гарри Поттера: Лео Эрли исполнит Симуса Финнигана, Алессия Леони — Парвати Патил, Сиенна Муса — Лаванду Браун.
Как ранее сообщали создатели сериала, роль Гарри Поттера сыграет Доминик МакЛафлин, Гермионы Грейнджер — Арабелла Стэнтон, Рона Уизли — Аластер Стаут. Более 30 000 актеров прошли прослушивание на главные роли после того, как HBO объявил открытый кастинг прошлой осенью.
Съемки сериала должны начаться этим летом.