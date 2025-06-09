Россию охватил продовольственный кризис 11 9.06.2025, 21:54

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Рухнуло производство сахара, подсолнечного масла и муки.

Дорогие кредиты, повышение налогов, падение урожая и отсутствие импортных семян привели к резкому падению производства трех базовых продовольственных товаров в России, передает The Moscow Times.

За январь–апрель 2025 года выпуск в РФ подсолнечного масла упал на 32,3% в годовом выражении, подсолнечного масла — на 15,5%, муки — на 7,8%, отчитался Росстат в докладе «О социально-экономическом положении» страны.

Только в апреле, согласно Росстату, российские заводы произвели на 35 тысяч тонн меньше сахара, чем годом ранее (-36,1%), на 108 тысяч тонн меньше масла (-15,6%) и на 72 тысячи тонн меньше пшеничной и пшенично-ржаной муки (-9,1%).

Общее производство продуктов питания начало сокращаться впервые с 2021 года: по итогам первого квартала спад составил 0,3%, а к концу апреля ускорился до 0,7%.

Выпуск сахара сокращается вслед за падением урожая сахарной свеклы, по которому ударил переход на отечественные семена. Их урожайность оказалась на 20-30% ниже, чем у импортных, по оценкам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). В прошлом году аграрии собрали 44 млн тонн сахарной свеклы — почти на 10% меньше, чем годом ранее.

Производство подсолнечного масла сокращается, поскольку приносит убытки, объяснял в марте исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев: урожай подсолнечника стало выгоднее продавать на экспорт в необработанном виде, так как розничные цены на масло не покрывают издержек производителей, а повышать их ретейлеры не рискуют из-за давления властей. По меньшей мере два завода подсолнечного масла в России с начала года уже остановили производство из-за финансовых проблем.

Убыточным стало и производство муки: по отрасли ударило повышение ключевой ставки ЦБ и сокращение господдержки, говорил гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. В феврале Союз мукомольных и крупяных предприятий предупредил Минсельхоз об угрозе массовых банкротств из-за роста ставок по кредитам до 25% годовых и выше. Спустя два месяца, в апреле, на грани банкротства оказалась группа компаний «Грейн Холдинг» — один из крупнейших в стране производителей муки и хлеба.

С начала войны Россия трижды переживала продовольственные кризисы: в 2023 году резко взлетели цены на яйца, в 2024 году рекордно за 17 лет подорожало сливочное масло. В 2025 году ситуация повторилась с картофелем: из-за неурожая к маю рост цен на него достиг 173% год к году и побил рекорды за 23 года доступной статистики Росстата. Розничные сети начали закупки в Китае и Монголии, а власти Калининградской области ввели запрет на вывоз картофеля за пределы региона.

Меры правительства по регулированию продовольственного рынка оказались «запоздалыми», признал в конце мая вице-премьер Дмитрий Патрушев. Он напомнил, что правительство в конце прошлого года запустило целый комплекс мер: в частности, были обнулены ввозные пошлины на картофель, лук, морковь и другие овощи борщевого набора, чтобы наполнить полки магазинов импортом.

«Все это совершенно точно надо было сделать гораздо раньше и в целом комплексно», — сказал Патрушев.

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