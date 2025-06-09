В минской Грушевке возле одного из кафе заметили обезьяну 2 9.06.2025, 22:00

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Видео.

Как видно на ролика, который появился в тиктоке, обезьяна рвала и ела цветы из вазона. Животное черного цвета с рыжими лапками ловко перемещалось по ограде, пишет Telegraf.news.

Автор видео спросила: «Кто уже видел обезьяну с Грушевки?» — и показала саму обезьянку. В комментариях некоторые пользователи удивились, что такое животное можно встретить на улице в Минске, другие сравнили ее с летучей мышью.

Одна из девушек написала: «Симпатичной ее не назовешь, морда как у летучей мыши». Другие говорят, что сначала тоже приняли обезьяну за это животное и даже испугались.

Позже в комментариях уточнили, что это произошло возле кафе «Семья» на проспекте Дзержинского, 24.

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