В минской Грушевке возле одного из кафе заметили обезьяну

В минской Грушевке возле одного из кафе заметили обезьяну2
- 9.06.2025, 22:00
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Видео.
Как видно на ролика, который появился в тиктоке, обезьяна рвала и ела цветы из вазона. Животное черного цвета с рыжими лапками ловко перемещалось по ограде, пишет Telegraf.news.
@milahks_007 ♬ original sound - Beetle Plex
Автор видео спросила: «Кто уже видел обезьяну с Грушевки?» — и показала саму обезьянку. В комментариях некоторые пользователи удивились, что такое животное можно встретить на улице в Минске, другие сравнили ее с летучей мышью.
Одна из девушек написала: «Симпатичной ее не назовешь, морда как у летучей мыши». Другие говорят, что сначала тоже приняли обезьяну за это животное и даже испугались.
Позже в комментариях уточнили, что это произошло возле кафе «Семья» на проспекте Дзержинского, 24.