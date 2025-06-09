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Генсек НАТО заявил, что приглашение для Украины остается в силе

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  • 9.06.2025, 22:05
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Генсек НАТО заявил, что приглашение для Украины остается в силе

Марк Рютте также попросил Трампа усмирить Путина.

НАТО сдержит свое обещание о принятии Украины в свой состав, даже если это не будет прописано в коммюнике по итогам грядущего саммита Североатлантического альянса, заявил генеральный секретарь блока Марк Рютте.

«Мы говорили, что этот путь в НАТО — необратимый. И эта оценка не изменится и после саммита», — сказал он в понедельник в британском аналитическом центре в области международных отношений Chatham House в Лондоне. Рютте уточнил, что связанные с Украиной пункты, вероятно, будут содержаться в коммюнике, который примут по результатам съезда в Гааге 24–25 июня.

По словам генсека НАТО, в настоящий момент члены альянса не сформировали единую позицию по вопросу о том, настало ли время принимать Украину в объединение.

Также Рютте призвал американского президента Дональда Трампа повлиять на Владимира Путина, чтобы тот остановил агрессию против Украины. «Он (Трамп) должен начать обсуждать с президентом Путиным, как завершить эту ужасную войну», — заявил руководитель НАТО.

По его словам, глава Белого дома Трамп в отличие администрации Джозефа Байдена координирует свои усилия по выстраиванию диалога об окончании войны с союзниками по НАТО.

«Россия объединилась с Китаем, Северной Кореей и Ираном. Они расширяют свои вооруженные силы и возможности. Военная машина Путина ускоряется, а не замедляется. Россия восстанавливает свои силы с помощью китайских технологий и производит больше оружия быстрее, чем мы думали, — подчеркнул также Рютте.

По его словам, Москва за три месяца выпускает такое количество вооружений, какое члены НАТО производят за год. В 2025 году оборонная промышленность РФ изготовит 1500 танков, 3000 бронемашин и 200 ракет «Искандер», сказал генсек НАТО.

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