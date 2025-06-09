закрыть
9 июня 2025, понедельник, 23:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Суперкомпьютер предсказал победителя клубного чемпионата мира по футболу

1
  • 9.06.2025, 22:15
  • 1,342
Суперкомпьютер предсказал победителя клубного чемпионата мира по футболу

Турнир с участием 32 команд начнется 15 июня.

«Пари Сен-Жермен» с вероятностью 18,5% выиграет предстоящий клубный чемпионат мира в США, подсчитал суперкомпьютер статистической платформы Opta.

Второй в списке наиболее вероятных претендентов — «Манчестер Сити» (17,8%), третье место у мюнхенской «Баварии» (12,8%), которая на полпроцента опередила миланский «Интер». У пятикратного чемпиона турнира мадридского «Реала» шансы 9,8%.

Нулевыми суперкомпьютер считает шансы «Флуминенсе», «Ботафого» (оба — Бразилия), «Урава Ред Даймондс» (Япония), «Пачуки» (Мексика), «Видада» (Марокко), «Эсперанса» (Тунис), «Аль-Айна» (ОАЭ), «Ульсана» (Южная Корея) и «Окленд Сити» (Новая Зеландия).

Клубный чемпионат мира пройдет с 15 июня по 13 июля в США, в нем впервые сыграют 32 команды.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Согласна с утверждением Тихановской, что она предала белорусов
Согласна с утверждением Тихановской, что она предала белорусов Наталья Радина
Не любят Рыгорыча даже за деньги
Не любят Рыгорыча даже за деньги Ирина Халип
Империя с задержкой психического развития
Империя с задержкой психического развития Игорь Эйдман
Это будет концом России
Это будет концом России Виктор Андрусив