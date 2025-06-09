«Украина, вероятно, уже испытывает собственную баллистическую ракету в боевых условиях»2
- 9.06.2025, 22:23
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В начале мая ВСУ резко увеличили количество уничтоженных вражеских командных пунктов.
В начале мая силы обороны Украины резко увеличили количество уничтоженных вражеских командных пунктов, что может указывать на увеличение средств поражения, в частности баллистических ракет. Об этом в эфире «Еспресо» рассказал военный эксперт, директор развития информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых 9 июня.
«Можно констатировать, что происходят очень интересные события на поле боя. Силы обороны точно увеличили возможности по поражению по российским оккупантам. В частности, в начале мая произошло увеличение количества уничтоженных вражеских командных пунктов. Также сюда можно отнести успешную операцию по уничтожению дивизиона комплекса "Искандер" в количестве трех единиц. Все это показывает, что Украина получила все необходимые элементы для таких ударов. Кроме того, мы связали все элементы с помощью системы Link для самолетов F-16», – пояснил Рябых.
Эксперт добавил, что ВСУ уже в течение года, вероятно, атаковали вражеские объекты баллистическими ракетами, ведь многие эксперты и аналитики не могли время от времени идентифицировать средство поражения, которым уничтожили враждебную цель.
«Также силы обороны могли получить новые элементы поражения. В частности, собственную баллистическую систему. Эта система, судя по всему, уже сейчас проходит реальное испытание в боевых условиях. Мы говорим либо о начале серийного изготовления, либо только начинается. Поэтому можно говорить, что украинская баллистическая ракета уже на подходе. Об этом неоднократно говорил президент [Украины] Зеленский. Также на это указывал ряд признаков. В том числе, когда в течение года эксперты не могли точно указать, чем именно удалось поразить цель на территории противника. Это указывает на то, что эти испытания происходили в реальных боевых условиях», – подытожил он.