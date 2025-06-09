Родители во всем мире все чаще хотят дочерей, а не сыновей 9.06.2025, 22:42

Раньше было наоборот.

За последние десятилетия в мире произошел удивительный сдвиг: если раньше родители во многих странах мечтали о сыновьях, то сегодня все большее число семей предпочитает дочерей. Новые исследования и демографические данные показывают, что в богатых странах растет популярность девочек как «желаемого пола» ребенка, пишет The Economist.

Ранее наблюдалась противоположная тенденция: в Китае, Индии и других странах Азии долгие годы преобладала дискриминация девочек, нередко приводившая к абортам по признаку пола. Однако сегодня в развивающихся странах наблюдается возвращение к естественному балансу полов при рождении. В то же время в развитых странах, таких как США, Канада, Великобритания и страны Скандинавии, родители, по статистике, все чаще хотят именно дочерей.

Социологи связывают эту тенденцию с рядом факторов: от культурной переоценки традиционной мужественности до растущего социального давления на мужчин, проблем в образовании, психическом здоровье и трудоустройстве юношей. Исследования показывают, что мальчики чаще отстают в учебе, чаще совершают правонарушения и реже достигают успеха в зрелом возрасте.

Ситуация также отражается в выборе при ЭКО и усыновлении: например, около 80% родителей, использующих преимплантационную диагностику пола в США, выбирают девочек. Все это говорит о начинающемся культурном сдвиге в восприятии гендера: дочери сегодня ассоциируются с большей эмоциональной близостью, успехами в учебе и стабильностью.

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