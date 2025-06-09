Истребители НАТО перехватили два российских самолета над Балтийским морем
- 9.06.2025, 22:54
Фотофакт.
Британские истребители Typhoon, которые базируются в Польше, перехватили два российских самолета над Балтийским морем. Об этом сообщило командование Объединенных воздушных сил НАТО в понедельник, 9 июня.
«Два российских самолета были перехвачены во время одного вылета истребителями Typhoon, которые выполняют усиленную миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства в Польше», — говорится в сообщении.
Командование также показало фото с операции.
Королевские военно-воздушные силы (ВВС) также сообщили о том, что 5 июня два самолета Typhoon поднимались в небо для перехвата самолета, который вылетел из Калининграда.
В ВВС отметили, что неизвестным самолетом оказался Ан-30, имеющий кодовое название НАТО CLANK. Это самолет советских времен, который использовался для аэрофотосъемки.
Вторым самолетом, летевшим в том же районе, оказался Ил-20М, известный под кодовым названием НАТО COOT A. Это советский разведывательный самолет, сказано в сообщении.
В мае министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польские истребители перехватили российский СУ-24, который выполнял опасные маневры в международных водах Балтийского моря.