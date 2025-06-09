Трамп: Без Нацгвардии Лос-Анджелес был бы полностью уничтожен 4 9.06.2025, 23:33

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Фото: Getty Images

Беспорядки в Лос-Анджелесе продолжаются с 6 июня.

Решение направить Национальную гвардию в Калифорнию позволило предотвратить разрушения в Лос-Анджелесе на фоне массовых беспорядков, написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Если бы мы этого не сделали, Лос-Анджелес был бы полностью уничтожен», — отметил Трамп.

По его словам, власти Калифорнии, в частности губернатор Гэвин Ньюсом и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс, недооценили ситуацию и не выразили благодарности федеральным силам. Трамп назвал протесты «жестокими» и «спровоцированными», подчеркнув, что заявления о мирном характере происходящего не соответствуют действительности.

«Мы всегда будем делать то, что необходимо для обеспечения безопасности наших граждан, чтобы мы могли вместе сделать Америку снова великой», — добавил глава Белого дома.

Беспорядки в Лос-Анджелесе продолжаются с 6 июня. Они начались после того, как федеральные агенты провели рейд против нелегальных мигрантов, в ходе которого были задержаны не менее 44 человек. В ответ местные жители начали акции протеста.

На второй день протестов Трамп объявил о вводе военных в город, назвав действия властей штата неэффективными.

В последний раз Нацгвардию направляли в Лос-Анджелес для подавления беспорядков в 1992 году.

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